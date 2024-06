Inter pode ter Lucas Alario de volta ao time titular contra o Vitória

Se o empate sem gols contra o São Paulo, nesta quinta-feira (13), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi muito animador, o treino desta sexta-feira já deu boas notícias para a torcida colorada. Nas dependências do Criciúma, o elenco do Inter trabalhou e contou com Lucas Alario em campo. O atacante foi preservado no último confronto contra o Tricolor Paulista, mas está recuperado de uma lesão no ombro e deve ser titular contra o Vitória, domingo (16), às 16h no Barradão.

Sem Borré e Valencia, com suas seleções para a disputa da Copa América, Alario se tornou o principal atacante de Eduardo Coudet. O atacante foi importante nas vitórias contra o Real Tomayapo-BOL e Delfin-EQU, pela Copa Sul-Americana, marcando o gol decisivo nos dois confrontos, mas o argentino sentiu dores no ombro e não foi relacionado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. O substituto foi Lucca no comando de ataque que não teve uma boa atuação em Criciúma. Alario tem tudo para voltar para a equipe titular no jogo contra o Vitória, já que treinou normalmente e viaja para a Bahia com a delegação.



O mesmo não pode ser dito sobre Alan Patrick e Maurício. O camisa 10 saiu de campo lesionado contra o São Paulo e fará novos exames para saber a extensão do problema. Já o camisa 27, que trata um problema no joelho, também fica de fora da partida por ser alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Palmeiras. O alviverde tem interesse no atleta, mas o Inter avalia estima receber, no mínimo, 7 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos. Uma reunião entre os representantes do meia-atacante e o clube paulista foi marcada em São Paulo. A delegação colorada chega em Salvador às 22h desta sexta-feira.