Botafogo acerta renovação com Marlon Freitas até o final de 2026

O Botafogo acertou a renovação de contrato com o volante Marlon Freitas, de 29 anos. O Glorioso prolongou o contrato com o jogador até o final de 2026. O antigo vínculo terminaria em dezembro de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matheus Mandy e confirmada pela reportagem.

Além da renovação do contrato, o jogador recebeu uma valorização salarial. Ele é considerado peça importante no time do técnico Artur Jorge e atuou em 29 partidas nesta temporada, com dois gols e duas assistências.

Em abril, o Vasco tentou a contratação de Marlon Freitas. John Textor, no entanto, não abriu mão do jogador para o rival e segurou o volante. Por conta das investidas do mercado, o Glorioso iniciou as conversas para valorizar o contrato do atleta.