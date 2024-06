Estados Unidos x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No último compromisso antes da disputa da Copa América, a seleção brasileira vai a campo nesta quarta-feira (12), às 20h, para enfrentar os Estados Unidos, anfitriões do torneio internacional. O confronto será no estádio Camping World, em Orlando, na Flórida. Para chegar confiante, o técnico Dorival Júnior deve ir a campo com força máxima. A transmissão fica por conta da RBS TV, SporTV e Globoplay.

Vindo de vitória sobre o México no sábado, em um jogo apertado e resolvido no último lance pelo jovem atacante Endrick, a equipe canarinho volta a contar com suas principais estrelas. Depois dos reservas começarem jogando contra os mexicanos, nomes como Vinicius Júnior, Rodrygo e Lucas Paquetá retomam seu posto entre os titulares.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estados Unidos - Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; McKennie, Johnny e Reyna; Weah, Pulisic e Balogun. Técnico: Gregg Berhalter.

Brasil - Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem: Ainda não divulgada.

Serviço Estados Unidos x Brasil

Local: estádio Camping World, em Orlando, na Flórida;

Data e hora: quarta-feira (12), às 20h;

Transmissão: RBS TV, SporTV e Globoplay.