Aston Villa define preço para vender Douglas Luiz, em alta no mercado

O Aston Villa definiu o valor de 50 milhões de libras (R$ 288 milhões) para liberar Douglas Luiz antes do prazo. Arsenal e Juventus são os mais interessados no meio-campista brasileiro, segundo informações do jornal Metro. O jogador de 26 anos foi um dos destaques do time nesta temporada, com 10 gols e 10 assistências em todas as competições. A Juventus parece estar liderando a corrida por Luiz, já que manteve negociações com o clube inglês e um acordo de troca foi discutido envolvendo o meio-campista dos Estados Unidos Weston McKennie.

O Arsenal tem um interesse de longa data em Luiz e fez três ofertas, a mais alta das quais sendo de 25 milhões de libras (R$ 143 milhões), rejeitadas por Villa na fase final da janela de transferências do verão de 2022.

O clube precisará compensar as novas contratações com a venda de jogadores, a fim de cumprir as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League. Com a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, as finanças do Villa foram reforçadas com 50 milhões de libras garantidos.

Luiz representaria um lucro significativo para o Villa se fosse vendido, já que ingressou no clube em um acordo de 15 milhões de libras vindo do Manchester City em 2019. O City manteve uma cláusula de recompra para o brasileiro, mas que expirou em 2021.

Os clubes da Premier League que estão sob pressão para cumprir as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League precisarão vender jogadores antes do prazo final, 30 de junho. O Aston Villa já abriu discussões com o Chelsea sobre um acordo para Conor Gallagher, mas o meio-campista inglês está avaliado em 50 milhões de libras.