De casa nova, Lance de Craque volta depois de cinco anos sem edições

O ídolo colorado Andrés D'Alessandro voltará aos gramados do Rio Grande do Sul no dia 14 de dezembro, às 17h, para a realização da 6ª edição do Lance de Craque, tradicional partida beneficente apadrinhada pelo ídolo argentino do Inter. Antes realizado no Beira-Rio, o evento, que volta a ativa depois de um hiato de cinco anos, tem uma nova sede. Trata-se do estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caixas do Sul.

A volta do Lance de Craque está diretamente associada a tragédia que assola o Estado desde o início de maio. Com a devastação das cidades por conta das cheias, a iniciativa é mais uma dentre tantas outras que buscam arrecadar fundo para auxiliar na reconstrução do RS.

A ultima edição foi realizada em 2019, quando D'Ale ainda atuava como profissional. O meio-campista, inclusive, defendia as cores do Colorado, no ano do vice-campeonato da Copa do Brasil. Agora, o jogo promete volta a reunir rostos conhecidos do futebol gaúcho, brasileiro e sul-americano.

No total, o evento arrecadou e distribuiu R$ 3.077.566,77 a 31 instituições beneficentes. Agora, no interior do Estado, a expectativa é de um novo público, além dos torcedores da dupla Gre-Nal que devem se deslocar de Porto Alegre para prestigiar figuras importantes de seus clubes.