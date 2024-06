Paquetá pode ser banido do futebol inglês por esquema de apostas

O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, corre o risco de ser banido do futebol inglês pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), afirmou o jornal The Sun, nesta terça-feira (4). O jogador foi acusado pela FA de envolvimento em esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês. O brasileiro diz ser inocente.



De acordo com o jornal britânico, o relatório da denúncia feita pela FA recomenda "banimento para sempre" de Paquetá caso seja o meia seja considerado culpado. A decisão sobre o futuro do jogador da seleção brasileira ainda não tem data para ser anunciada.

Segundo o jornal, os promotores da FA consideram as acusações contra o jogador brasileiro "ainda mais graves" que casos antigos semelhantes. Em 2018, o lateral do Lincoln City, Bradley Wood, foi condenado a seis anos de suspensão por ser considerado culpado de receber cartão amarelo de forma intencional em duas ocasiões. Três anos depois, em 2021, o também lateral Kynan Isaac, do Stratford Town, foi punido com 10 anos fora dos gramados por apostar em um cartão amarelo para si mesmo. As investigações e, segundo a acusação, o brasileiro teria tomado as advertências deliberadamente para causar lucro a uma ou mais pessoas "com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas", conforme aponta o comunicado da FA. "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", disse Paquetá em postagem na rede social X, antigo Twitter.