Vitor Roque ganha sobrevida no Barcelona com chegada de Hansi Flick

Antes cotado para deixar o Barcelona, o brasileiro Vitor Roque deve ganhar uma nova chance no clube catalão para a próxima temporada. O atacante de 19 anos ganhou uma sobrevida com a chegada do técnico Hansi Flick. Fontes consultadas pela reportagem afirmaram que o jovem 'começará do zero' na Espanha com o treinador alemão, que foi contratado para substituir Xavi Hernández.

O atacante não fazia parte dos planos de Xavi. Antes da demissão do técnico espanhol, a ideia do clube era emprestá-lo ou buscar uma transferência em definitivo. Com a troca na comissão técnica, os planos mudaram.

Contratado em janeiro pelo Barcelona, Roque marcou dois gols em 16 jogos, sendo apenas dois como titular. Ele foi comprado por 74 milhões de euros (R$ 410 milhões) ao total junto ao Athletico-PR, com contrato válido até 2031. O jovem está de férias em Curitiba, onde atacante acompanhou o jogo entre Athletico e Sportivo Ameliano, nesta quinta-feira, pela Sul-Americana.