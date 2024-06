Inter quer confirmar favoritismo para não comprometer a classificação na Sul-Americana

Na busca pela melhor forma depois da parada, o Inter tem decisão pela Sul-Americana. Nesta terça-feira (4), o Colorado visita o Real Tomayapo, da Bolívia, às 21h30min, em jogo atrasado da 5ª rodada do Grupo C, com a esperança de seguir brigando por uma vaga nos playoffs do mata-mata. Ocupando o 3º lugar com cinco pontos somados em quatro partidas, os gaúchos querem confirmar o favoritismo contra um adversário inferior, para encostar no Delfín – tem oito pontos em cinco confrontos–, adversário direto na última rodada.

Com a corda amarrada no pescoço, o time de Eduardo Coudet sabe que precisa da vitória para não chegar no sábado, quando recebe os equatorianos no Alfredo Jaconi, com a necessidade de correr atrás do resultado. Para isso, o técnico argentino encerrou a preparação em Itu, no interior de São Paulo, nesta segunda, com a promessa da volta dos titulares poupados na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana.

Os experientes Bustos, Renê, Fernando e Alan Patrick retornam ao time, que já tem problemas o suficiente por conta dos selecionáveis. Convocados para a disputa da Copa América, Rochet, Borré e Valencia são desfalques até a segunda quinzena de julho – a final está marcada para o dia 14. O retorno antecipado destes jogadores depende do desempenho de suas seleções na competição.

Encorpando o meio-campo, Chacho deve ir a campo com Fabrício; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Fernado, Aránguiz, Bruno Henrique (Mauricio) e Wesley; Alan Patrick e Alario.

A tendência é que esta escalação se repita ao longo do mês, por conta da ausência da dupla de frente. Enquanto o camisa 10 está acostumado a atuar como segundo atacante, Alario assume naturalmente a posição de referência. Também chama a atenção a estreia do goleiro Fabrício. Destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, o veterano de 38 anos foi contratado justamente para substituir o arqueiro uruguaio durante o torneio internacional.

Sofrendo para furar o bloqueio de adversários retrancados, Coudet ganha duas novas opções para o ataque em contrapartida aos desfalques. Recuperados de lesão, Wanderson e Lucca estão à disposição para entrar no segundo tempo.