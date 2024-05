Grêmio prepara retorno das categorias de base ao CT de Eldorado do Sul

No processo de recuperação da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, o Grêmio projeta o retorno das categorias de base ao CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na terça-feira (28). Conforme Um dia antes, os funcionários do clube iniciam os trabalhos na instalação, para organizar a volta dos atletas. O clube divulgou a informação nesta sexta-feira, em nota.

O primeiro grupo que ocupará o local é o sub-20, que tem compromisso marcado para o dia 11 de junho, contra o Santos, pelo Brasileirão da categoria. O duelo será fora de casa, no interior paulista.

Com as fortes chuvas que ainda atingem o Estado, a programação pode mudar. No papel, os próximos a se apresentar na instalação são os jogadores do sub-17, na segunda-feira, 3 de junho. Por fim, o sub-14 e o sub-15 se reapresentam uma semana depois, no dia 10.