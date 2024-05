Brasileiros avançam para fase final do qualificatório de Roland Garros

Quatro brasileiros começaram o classificatório de Roland Garros, e agora, duas rodadas depois, todos eles estão a uma vitória do quadro principal do torneio francês. Com um triunfo de virada, Thiago Monteiro completou a segunda fase com 100% de aproveitamento para o quarteto verde e amarelo. Monteiro, Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Laura Pigossi podem se juntar a Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia, que já estão entre os 128 atletas de cada chave de simples.

O primeiro a avançar nesta quarta-feira (22) foi o paulista Gustavo Heide, que passou pelo chinês Yunchaokete Bu por 7/5 e 6/3. Em seguida, Felipe Meligeni derrotou o tcheco Zdenek Kolar por fáceis 6/3 e 6/2. Thiago Monteiro precisou encarar uma barulhenta torcida francesa, que empurrava o local Valentin Royer. O cearense saiu atrás, mas se recuperou e triunfou por 3/6, 6/3 e 6/4. Pelo qualifying feminino, Laura Pigossi precisou de pontos e games longos, mas eliminou a polonesa Katarzyna Kawa por 6/2 e 6/3.

Na última rodada do quali, os confrontos dos brasileiros serão os seguintes: Heide enfrenta o italiano Matteo Gigante; Meligeni encara o português Jaime Faria; Monteiro pega o vencedor do jogo entre o tunisiano Aziz Dougaz e o espanhol Daniel Rincón; e Pigossi duela com a romena Cristina Dinu. Quem vencer entra na chave principal. Quem perder terá de aguardar possíveis desistências.