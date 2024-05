Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Jemerson, ex-Atlético-MG

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do zagueiro Jemerson, 31 anos. O defensor, que estava no Atlético-MG, jogou por duas temporadas em Belo Horizonte, após retornar do futebol europeu. Ele assina contrato com o Tricolor por três temporadas, até dezembro de 2026. Contudo, o zagueiro só poderá estrear com a camisa gremista a partir do dia 10 de junho, quando abre a janela de transferências no Brasil. Cria do Galo, Jemerson também passou pelo Monaco, da França e pelo Corinthians.

O jogador surgiu na Cidade do Galo no melhor ano da história do clube. Em 2013, ele subiu da categoria de base para o profissional e fez parte do elenco campeão da Libertadores. Jemerson ficou por mais quatro temporadas em Minas Gerais e conquistou mais dois campeonatos estaduais, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.



Em 2015, foi convocado pela seleção brasileira. No ano seguinte, se transferiu ao Monaco, da França, onde viveu grande fase na carreira. O defensor fez parte do time que foi até as semifinais da Liga dos Campeões de 2017. Três anos depois, voltou ao Brasil e defendeu o Corinthians, antes de voltar para o Galo em 2022.