Cruzeiro anuncia a contratação do goleiro Cássio, ex-Corinthians, até 2027

O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira (21) o que já era de conhecimento geral desde a semana passada. O goleiro Cássio, após 12 anos e meio defendendo o Corinthians, passará a vestir a camisa da equipe celeste. O clube mineiro anunciou que fechou com o arqueiro de 36 anos um contrato de três temporadas e meia, com término previsto para dezembro de 2027. O jogador chegou a Belo Horizonte e foi recebido com festa por seus novos torcedores.

Aclamado por centenas no centro de treinamento da equipe, a Toca da Raposa, Cássio falou brevemente sobre o acerto. "Muito feliz e empolgado", afirmou o gaúcho, já com uma camisa do Cruzeiro. Campeão do Mundo pelo Corinthians em 2012, o arqueiro chega ao clube mineiro com status de titular. "Tenho certeza de que serei muito feliz aqui", afirmou. Por causa das regras da janela de transferências, ele só poderá entrar em campo a partir de 10 de julho.

O goleiro desembarcou na capital mineira em um jatinho do acionista majoritário do clube, Pedro Lourenço. "É o início. Um grande time começa por um grande goleiro. O Cruzeiro é grande. O tamanho do Cássio representa. O Cruzeiro tem que subir o patamar. Eu sou torcedor. A emoção é muita", declarou Lourenço.