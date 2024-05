Grêmio realiza trabalhos em São Paulo de olho na retomada da Libertadores da América

Com as dificuldades geradas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o Grêmio teve que procurar uma nova casa longe de Porto Alegre para o retorno às atividades. Sem atuar desde o dia 30 de abril e sem liberação do CT Luiz Carvalho, o Tricolor se encontrou em São Paulo, no CT do Corinthians, para recuperar a forma e projetar as decisões que se aproximam. Nesta segunda-feira (20), os jogadores iniciaram os treinos técnicos em preparação para o jogo contra o The Strongest-BOL, pela Libertadores, no próximo dia 29.

Desde a última sexta-feira na capital paulista, o o grupo gremista iniciou os trabalhos físicos para recuperar o tempo perdido pela paralisação. Ausente nas primeira atividades, técnico Renato Portaluppi foi liberado pela direção no fim de semana e retornou nesta segunda-feira à beira do campo. Sem entrar em campo há três semanas, o último treino comandado pelo comandante gremista havia sido no dia 2 de maio.

Além do retorno do treinador, Villasanti e Diego Costa também se reapresentaram e integraram ao resto da delegação no CT Joaquim Grava. Apenas os jogadores lesionados permaneceram em Porto Alegre. O zagueiro Pedro Geromel, o volante Mila e os atacantes Jhonata Robert e André Henrique não viajaram e continuam entregues ao departamento médico.

Apesar de se estabelecer em São Paulo, o Grêmio mandará o jogo contra o The Strongest, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no Paraná, na próxima quarta-feira, dia 29. A casa do Tricolor será o estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A partida tem contornos decisivos para o futuro gremista na competição continental e a proximidade do Sul do Brasil implica em uma maior presença de sua torcida. Na lanterna do Grupo C da competição, com três pontos em três jogos, a equipe de Renato Portaluppi enfrenta o líder da chave, já que os bolivianos somam dez pontos em quatro partidas e estão virtualmente classificados.