Grêmio define CT do Corinthians para treinos e mandará jogos da Libertadores no Couto Pereira

Após um período de análise quanto à logística e operação para as próximas semanas, o Grêmio definiu onde retomará seus treinos e mandará seus jogos diante da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. O Tricolor informa que as duas próximas partidas como mandante pela Copa Libertadores da América serão disputadas no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Já os treinamento serão realizados no CT do Corinthians, em São Paulo.

"É certo que preferiríamos manter os trabalhos em Porto Alegre, com os atletas em casa, mandando os jogos na Arena e com a força da nossa torcida, ao lado dos gaúchos. As circunstâncias, contudo, exigem outra solução", diz a nota emitida pelo clube.



A escolha por Curitiba leva em consideração a decisão a exigência da Conmebol por estádios que estejam a até 150 quilômetros de distância de um aeroporto internacional em operação, entre outras obrigações que nesse momento somente estádios de outros estados e mais distantes atendem.



Os treinos da equipe serão realizados até o dia 26 de maio no CT do Timão, em São Paulo, "local que reúne todas as condições necessárias e oferece uma ampla estrutura", conforme defini a direção gremista. Cabe destacar também que a capital paulista está numa posição estratégica para receber nesse momento os atletas, que estão em suas cidades.



A nota do clube segue: "todas as medidas têm como foco obter a melhor condição técnica possível para disputar as partidas da Libertadores e conquistar a classificação para a fase eliminatória, fato que sempre foi a prioridade e vai, entre outras coisas, ajudar o Grêmio na sequência do trabalho de reconstrução das suas estruturas danificadas pela enchente e no auxílio aos colaboradores atingidos diretamente por esse trágico evento climático".