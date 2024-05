Clubes gaúchos voltam a atenção para disputa das divisões de acesso do Brasileirão

Os clubes gaúchos que estão em meio a disputa das séries C e D já treinam para suas respectivas partidas que serão disputadas no inicio do próximo mês. Ambas as competições seguiram ocorrendo normalmente, entretanto os clubes do Estado tiveram seus jogos adiados.

A terceira divisão do campeonato brasileiro conta com três clubes do RS: Caxias, São José e Ypiranga. O São José, equipe porto-alegrense, não teve problemas em suas instalações e nem no gramado, tanto é que o mesmo serviu de ponto de arrecadação de donativos para os abrigos. Entretanto, os treinamentos seguem de maneira facultativa. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, um jogador e dois integrantes da comissão ainda não tiveram como chegar no Passo D'Areia. Em relação à possibilidade de sair de Estado para a disputa da série C, o clube afirma que até o momento não está considerando essa possibilidade e ainda espera para decidir a logística para as viagens.

Em Caxias do Sul houveram alguns dias de chuva forte, apesar disso, a assessoria da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul afirma que o estádio Centenário não teve danos consideráveis ao seu gramado. A única mudança foi a alternância de treinamentos entre o campo e o ginásio sintético do clube. Assim como o São José, o Caxias descarta deixar o RS, e pretende fazer uso do aeroporto da cidade para suas viagens.

Dentre os três, a equipe do Ypiranga foi a que menos sofreu. A cidade de Erechim, por ficar na parte Norte do Estado e próxima de Santa Catarina, foi pouco afetada pela chuva. Por conta disso, o clube chegou a oferecer suas instalações para que outros times as utilizassem, inclusive a dupla Grenal. Os treinos do grupo de jogadores seguem normalmente durante este período.

Equipe de Erechim treina normalmente em suas instalações. Foto: Ypiranga Futebol Clube/ Divulgação/Jc

A série D também conta com três representantes gaúchos: Avenida, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Em Santa Cruz do Sul, cidade em que o Avenida manda suas partidas, a situação está controlada. Os atletas e a comissão técnica não tiveram suas casas atingidas na cidade. A exceção fica por conta de um jogador que reside em Guaíba e acabou sofrendo com as enchentes.

Entretanto, o gramado do estádio dos Eucaliptos ficou completamente alagado e hoje se encontra bastante prejudicado. Segundo a assessoria do clube, desde o dia 27 de abril o elenco treinou apenas três vezes em campos do interior do município. Ainda segundo a assessoria, o grupo de jogadores se encontra totalmente incapaz de retornar à disputa do campeonato no momento atual. A próxima partida do Avenida na Série D estaria marcada para primeiro de junho.

A cidade de Pelotas, casa do Brasil, teve mais tempo para se prevenir, tendo em vista que as enchentes aconteceram dias antes na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari. Portanto, todas as áreas de risco foram evacuadas, inclusive a residência de alguns atletas.

O Brasil retornou suas atividades no dia 13 demaio após uma semana impossibilitado. O clube ainda aguarda uma definição da CBF para reiniciar os jogos. A próxima partida da competição, também está marcada para primeiro dia de junho em Santa Catarina contra o Hercílio Luz.

Já o Novo Hamburgo estava realizando treinos facultativos até semana passada. Na terça-feira (14) as atividades voltaram o ocorrer dentro de sua normalidade em apenas um turno. Segundo informações do próprio clube, o Estádio do Vale não chegou a alagar, apesar de a água ter chegado aos seus arredores. O próximo compromisso do clube estaria marcado para o dia 2 de junho contra o Cascavel no Paraná.