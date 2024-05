Inter volta aos treinos precisando definir mando de campo para sequência do ano

Ainda que o futebol esteja em terceiro, quarto ou quinto plano na agenda de um clube gaúcho em um momento tão delicado como o do Rio Grande do Sul, as partidas previstas para a reta final de maio os obrigam a voltar aos treinos. É o caso do Inter, que se reapresentou nesta terça-feira (14), no complexo esportivo da Pucrs, já que o CT Parque Gigante e o Beira-Rio estão inviabilizados por conta das cheias. O grupo realizou a primeira atividade desde que o Estado foi atingido pela enchente, que contou com a presença do presidente Alessandro Barcellos no local.

Sem uma definição imediata, o Alvirrubro deve seguir treinando nas dependências da universidade. Precisando de um local para mandar seus jogos, a direção descarta deixar o RS. Para isso, o Colosso da Lagoa, que pertence ao Ypiranga de Erechim, e o Estádio Atilio Paiva, situado na cidade uruguaia de Rivera, na fronteira, são as principais opções.

Enquanto os próximos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro - Cuiabá e São Paulo -, e o confronto com o Juventude pela Copa do Brasil foram adiados, a Sul-Americana segue no calendário. Caso a Conmebol mantenha sua posição e confirme o jogo, o time de Eduardo Coudet volta a campo no dia 28 deste mês, para enfrentar o Belgrano, da Argentina, pela 6ª rodada da fase de grupos, como mandante.

As competições nacionais também seguem na pauta. A CBF convocou os 20 clubes da Série A para debater sobre a continuidade da competição. A data, no entanto, gerou indignação nos dirigentes gaúchos. A reunião está marcada para o dia 27.

A pressão das equipes, no entanto, pode ser determinante para que a entidade tome uma decisão antes do prazo estabelecido. Na segunda, os 11 clubes da elite nacional que compõem a Liga Forte União (LFU) divulgaram um comunicado em conjunto, defendendo a paralisação. Fazem parte do grupo: Inter, Juventude, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza e Vasco.

Por parte da Libra, o Grêmio conta com o apoio de Atlético-MG e Bragantino para interromper o Brasileirão. O Corinthians, que não pertence a nenhum dos blocos, também é favorável.