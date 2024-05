Brasil lidera primeiro ranking de futsal da Fifa no masculino e no feminino

O Brasil lidera o ranking inaugural das seleções nacionais de futsal, nas categorias masculina e feminina, publicado nesta segunda-feira (6) pela Fifa. Na categoria masculina, o pentacampeão Brasil desponta na frente com 1.568,41 pontos, seguido por Portugal (1.527,61 pontos), atual campeã mundial e bicampeã europeia; e pela Espanha (1.514,42 pontos), bicampeã da Copa do Mundo e com dois vices. Irã (campeão asiático) e Argentina (campeã do mundo em 2016) vêm na sequência.

As cinco primeiras colocadas do ranking serão, ao lado do anfitrião Uzbequistão, cabeças de chave no sorteio da Copa do Mundo de futsal, que acontece entre 14 de setembro e 6 de outubro no país asiático. Embora a seleção brasileira masculina seja, disparada, a maior campeã dentre os nove mundiais de futsal organizados pela Fifa -a Espanha é a segunda-, o período considerado para o cálculo teve início apenas em agosto de 2015.

Em fevereiro, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 e garantiu o 11º título da Copa América, de 14 edições realizadas. A Fifa acrescenta ainda que o pivô brasileiro Jean Pierre Guisel Costa, mais conhecido como Pito, do Barcelona, "é amplamente considerado o melhor jogador do mundo".

No feminino, o Brasil conquistou a liderança do ranking ao chegar aos 1.364,75 pontos, graças ao amplo domínio continental. Com a conquista da Copa América em 2023 contra as rivais argentinas, em Buenos Aires, as brasileiras se sagraram heptacampeãs do regional. O título veio com 51 gols marcados e apenas um sofrido.

Segundo a entidade, a decisão de iniciar o ranking para a modalidade reflete seu crescimento ao longo dos últimos anos. Conforme dados apontados pela Fifa, as transmissões da Copa do Mundo masculina de 2021, na Lituânia, atraíram uma média de 2,42 milhões de espectadores por partida, aumento de cerca de 130% na comparação com a edição passada, de 2016.