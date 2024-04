Com 150 medalhas na história das Olimpíadas, Brasil quer aumentar essa marca

A pouco menos de 90 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, cresce a expectativa tanto do público quanto dos atletas quanto ao número de medalhas adquiridas pelo Brasil na Cidade Luz. Em toda história do evento, o País conquistou até hoje 150 medalhas - 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze.



Em Paris, o objetivo é aumentar o máximo possível a galeria de conquistas. Os Jogos de Tóquio 2020 renderam ao Brasil o recorde de medalhas conquistadas em uma mesma edição, com 21 (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze). Esses sete ouros também representam um recorde para o país por edição, mesmo número obtido na Rio 2016.



Uma década antes, em 1920, o Brasil conquistou a primeira sua medalha em Jogos Olímpicos, na Antuérpia. O atirador Afrânio Antônio da Costa ficou com a prata na prova da pistola livre individual e inaugurou o quadro de medalhas brasileiro.



O primeiro ouro, no entanto, veio na mesma edição e na mesma modalidade, com o atirador Guilherme Paraense. Ele ganhou a prova do tiro rápido individual e subiu ao lugar mais alto do pódio. Os dois fizeram parte da equipe brasileira que ganhou o bronze na pistola livre.

Desde 1920, a modalidade que mais rendeu medalhas ao Brasil foi o judô. Ao todo, foram 24 conquistadas nos tatames ao redor do mundo, sendo quatro de ouro, três de prata e outras 17 de bronze. Na sequência, estão: vela (19), atletismo (19), natação (15), vôlei de praia (13) e vôlei (11).



A vela também é a modalidade com o maior número de medalhas por atleta. Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco. Scheidt conta com duas de ouro, duas de prata e uma de bronze, enquanto Torben ganhou duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.