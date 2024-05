Mesmo com chuva, final do Brasil Tennis Open será disputada neste domingo

eventos esportivos realizados no Rio Grande do Sul tenham sido adiados Embora praticamente todos os, devido às consequências das fortes chuvas que atingem o Estado, a final do Brasil Tennis Open foi mantida será realizada neste domingo (12).

A realização do campeonato, que garante pontuação no ranking da ATP, durante esta semana só foi possível porque a estrutura da Associação Leopoldina Juvenil garante a segurança aos atletas e aos torcedores. A expectativa é de que o tempo melhore para a final ser realizada nas quadras abertas.



“Conseguimos trazer um evento internacional, em um dos clubes mais tradicionais da Capital, mesmo em um momento muito difícil para o Estado inteiro. O pessoal que está acompanhando não acredita que mesmo com essa catástrofe está acontecendo um torneio. A estrutura é muito boa”, esclarece o diretor do Instituto Sports, Nelson Aerts. Por conta da chuva, a única alteração foi de sede. Os jogos, que inicialmente seriam realizados na Marquês do Herval, são realizados na sede secundária, na avenida Nova Iorque, 96.



A chuva, no entanto, não impediu a participação do público. Pelo menos, 100 pessoas, entre alunos, professores e sócios, acompanharam a partida do brasileiro Daniel Dutra da Silva contra o argentino Gonzalo Justo, na tarde desta sexta-feira (3). O jogo , que levou Dutra para a semifinal, ocorreu de forma simultânea com a disputa entre o turco Ergi Kirkin e o argentino Juan Torres. Desta, quem está na semifinal é o tenista europeu.