Dupla formada por André e George confirma vaga para Paris 2024 no vôlei de praia

André e George vão disputar os Jogos Olímpicos pela primeira vez na carreira. A primeira vaga do vôlei de praia masculino para Paris 2024 foi confirmada nesta quarta-feira (1º), com a desistência de Pedro Solberg e Guto da disputa do Elite 16 de Brasília.



A dupla vinha buscando a classificação para Paris desde janeiro de 2023 na disputa do Circuito Mundial. André e George ganharam dois ouros, duas pratas e um bronze, além de terem subido no topo do pódio no Finals do Circuito Sul-Americano. Comandados pelo técnico Ernesto Vogado e o preparador físico Riceler Waske, eles trabalham forte no CT Cangaço, em João Pessoa.

"Estou muito feliz de garantir essa vaga. Todo atleta sonha em disputar uma Olimpíada e representar o Brasil. Representa bastante saber que meu trabalho está sendo muito bem feito com a equipe. Treino desde criança com o Cangaço, então acho que é algo que até o CT merecia. Ernesto e Riceler são extremamente campeões e esta é a primeira participação deles nos Jogos Olímpicos. A gente está muito feliz", vibrou George Wanderley, medalha de bronze na Copa do Mundo, em 2022, com André.



O capixaba André, de 29 anos, e o paraibano George, de 27, formam uma das duplas mais longevas da modalidade atualmente. Parceiros desde 2019, eles acreditam que o tempo jogando juntos pode ser importante na disputa na França.