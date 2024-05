Gabigol é relacionado pelo Flamengo para jogo com o Amazonas pela Copa do Brasil

Após obter um efeito suspensivo, Gabigol foi relacionado pelo Flamengo para a partida contra o Amazonas, a partir das 21h30 desta quarta-feira (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

"Estou feliz de estar voltando, de estar com os meus companheiros. Claro que ansioso para amanhã [quarta]. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Queria agradecer todo o carinho que tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras nos jogos... Sempre me senti representado. Então, como falei, estou ansioso para encontrá-los", disse Gabigol, à Fla TV.

Ele havia sido suspenso do futebol até abril de 2025 após um julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). Porém, conquistou um efeito decisivo por decisão unânime.

Em março, o atleta foi considerado culpado por tentativa de fraude em um exame antidoping. O tribunal entendeu que ele procurou impedir a realização de exame-surpresa pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) no centro de treinamento do clube, em 8 de abril do ano passado. Ele também teria atrasado a coleta de sangue e de urina pela autoridade de controle de dopagem.