Vini Jr. dá show e garante empate do Real contra o Bayern na Champions

Bayern de Munique e Real Madrid empataram por 2 a 2 nesta terça-feira (30), na Allianz Arena, em Munique, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Vinicius Jr. fez os dois gols do clube merengue e saiu de campo como dono do jogo. O brasileiro abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo e marcou mais um, de pênalti, aos 39 da etapa final.

Leroy Sané e Harry Kane (pênalti) balançaram as redes pelos mandantes. O time alemão virou com gols aos 8 e aos 13 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontece no Santiago Bernabéu, na quarta-feira da próxima semana (8). A outra vaga na decisão será disputada entre Borussia Dortmund e PSG, que realizarão a primeira partida de sua semifinal nesta quarta.

Com ajustes pontuais nas escalações, o Bayern chegou à partida com mais dúvidas sobre o time titular. Musiala e Sané, desfalques nos últimos jogos por problemas físicos, voltaram ao onze inicial. A principal surpresa promovida por Thomas Tuchel foi a saída de Alphonso Davies. Mazraoui assumiu a lateral esquerda.

No lado do Real Madrid, as mudanças foram na defesa. Carlo Ancelotti pôs Lucas Vázquez no lugar do suspenso Carvajal, e Nacho entrou na zaga, empurrando Tchouaméni para o meio-campo e Camavinga para o banco.

O confronto foi de domínio alemão nos primeiros 15 minutos, mas os visitantes conseguiram equilibrar e abriram o placar logo cedo. O restante da primeira etapa ficou marcado pelo equilíbrio entre as equipes. No segundo tempo, virada relâmpago dos Baváros. Com dois gols em cinco minutos, o jogo ganhou outra cara, e o Real precisou se arriscar no campo de ataque.

Entre idas e vindas de dois dos melhores times do planeta, as estrelas brasileiras apareceram na reta final para deixar os merengues ainda mais vivos para o jogo da volta. Rodrygo sofreu o pênalti convertido por Vinicius em um jogo que parecia perdido para qualquer outro clube que não o Madrid.