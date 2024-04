Na estreia pela Copa do Brasil, Grêmio quer confirmar o favoritismo diante do Operário-PR

Atravessando um momento de tensão após a derrota para o Bahia, no sábado, o Grêmio não tem tempo para respirar e se vê obrigado a virar a chave para a Copa do Brasil. O Tricolor volta a campo nesta terça-feira (30), às 20h, para enfrentar o Operário em jogo válido pela 3ª fase da competição, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, interior do Paraná. Serão os primeiros 90 dos 180 minutos que definem quem vai às oitavas de final.

Vindo de uma má atuação contra os baianos, os comandados de Renato Portaluppi precisam retomar a confiança para o confronto eliminatório. Favoritos para bater os paranaenses, que estrearam com duas vitórias na Série B, os gaúchos contam com retornos importantes ao time titular.

Depois de serem preservados do duelo válido pelo Brasileirão, Pepê e Cristaldo devem retomar seus postos ao lado de Villasanti no meio-campo. Além do trio, Portaluppi deve escalar três atacantes para encaminhar a classificação fora de casa.

Nathan Fernandes e Gustavo Nunes brigam pela vaga do lesionado Pavón, ocupada por Edenilson no final de semana. Em má fase, Soteldo também pode perder seu lugar na ponta-esquerda. Caso isso aconteça, a dupla de jovens se junta a Diego Costa no comando do ataque gremista.

Com uma postura ofensiva, a equipe tricolor deve ir a campo com Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Gustavo Nunes, Diego Costa e Soteldo (Nathan Fernandes).

A delegação chegou nesta segunda-feira na cidade do duelo, após o treino visando a partida ser realizado pela manhã, em Curitiba. A atividade no CT do Caju, que pertence ao Athletico-PR, foi a única para Portaluppi definir quem começa. Isso porque o domingo foi de folga, a fim de garantir o descanso dos atletas que atuaram um dia antes.

A terça-feira ainda marca a estreia do Grêmio na Copa do Brasil. Como disputa a Libertadores, o Tricolor faz parte do seleto pelotão composto por outros 11 clubes que contam com a vaga direta na 3ª fase. Já o Operário precisou passar por Operário-MS e Vila Nova-GO, respectivamente.

Buscando a improvável classificação, o time comandado pelo técnico Rafael Guanaes deve ser formado por Rafael Santos; Pacheco, Joseph, William Machado e Lucas Hipólito; Índio, Rodrigo Lindoso, Felipe Augusto e Vinícius Augusto; Marcelo Cirino e Ronaldo.