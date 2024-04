Renato cita Textor após derrota do Grêmio e diz: 'Querem levar o futebol brasileiro a sério?'

Renato Portaluppi estava enfurecido durante a entrevista coletiva após a derrota do Grêmio, por 1 a 0, frente ao Bahia, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Brasileirão. O treinador explicou o motivo que o levou a deixar o campo, ao lado dos jogadores reservas, antes do apito final. Ele mostrou muita irritação com a arbitragem e até citou o nome de John Textor, que vem tentando levantar provas sobre supostos casos de manipulação no futebol brasileiro.

"Eu estou até calmo para explicar, mas temos que pensar no futebol brasileiro. Até onde a CBF quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que temos que dar mais atenção ao presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretora de arbitragem da Federação Baiana do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego", disse Renato, que acusou o ex-árbitro e atual presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol (FBF), Jailson Macedo Freitas, de ter influenciado na expulsão do atacante gremista.

"Eu tirei o time para não ser expulso e ninguém mais fosse expulso. O senhor Jailson Macedo Freitas é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, foi ele (Jailson) que disse que viu o Diego falar alguma coisa. Ele estava num local onde nem poderia estar, e o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu deixe meus jogadores para ser expulso, ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá", disparou.

Diego Costa estava no banco de reservas, quando foi expulso pela arbitragem. Em súmula, o árbitro Braulio da Silva Machado relatou que Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (quarto árbitro) o avisou que foi xingado pelo atacante, que soltou um palavrão na direção dele e falou: "O que é que tu está me olhando". Ele ainda escreveu que o atleta precisou ser contido, após levar o cartão vermelho pela ofensa, para ser retirado de campo.

Jailson Macedo Freitas não estava escalado para a partida, mas será "assessor" do quarteto de arbitragem, comandado por Jefferson Ferreira de Moraes no próximo compromisso do Grêmio. O time gaúcho enfrenta o Operário na terça-feira, às 20h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

"Vocês querem que leve o futebol brasileiro a sério? Eu estou aqui por vocês (jornalistas), porque nem deveria estar dando explicações. Se depender do presidente, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer os pontos necessários e botar os moleques", finalizou Renato.

Na madrugada deste domingo, poucas horas após o duelo entre Bahia e Grêmio, a CBF divulgou os áudios do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) acerca de lances polêmicos durante a partida. Entre eles, a expulsão de Diego Costa.

Nas gravações, é possível ouvir o momento em que o quarto árbitro, Fernando Antônio Mendes (PA), comunica a Bráulio da Silva que foi insultado pelo jogador: "Bráulio, o Diego mandou eu me f…", acusou. "Você sabe o que falou... Mandou o quarto árbitro se f…", disse Bráulio para Diego Costa, antes de mostrar-lhe o cartão vermelho. Em seguida, Renato Gaúcho e os reservas do Grêmio se retiraram para o vestiário.

Com a derrota, a segunda no Brasileirão, o Grêmio deixou a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O time gaúcho está no meio da tabela, com seis pontos. No campeonato nacional, o próximo compromisso é diante do Criciúma, no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).