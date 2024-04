Operário-PR x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Estreando na Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Operário-PR, nesta terça-feira (30), às 20h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil. Em uma temporada de altos e baixos, o Tricolor entra na briga para coletar mais uma taça no ano. Os gremistas buscam o sexto título da competição nacional, empatando com o Cruzeiro em número de conquistas. Dividindo atenções com Brasileirão e Libertadores, a equipe de Renato Portaluppi não descarta a Copa do Brasil como um caminho viável em 2024.

Após perder para o Bahia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Operário-PR com a obrigação de vencer para dar uma resposta à atuação ruim do fim de semana. Com um calendário apertado, Portaluppi preservou alguns jogadores para o confronto desta terça-feira. Fábio, Pepê e Cristaldo devem voltar para o time titular. Recém contratado, Edenílson também pode iniciar a partida em campo.



Em uma ótima sequência, o Operário chega para o jogo com a confiança em alta. 100% na Série B e entre os quatro primeiros colocados da competição, o Fantasma busca surpreender e fazer um bom resultado diante da sua torcida. A equipe paranaense conta com dois velhos conhecidos do futebol brasileiro como referências no elenco: Marcelo Cirino e Rodrigo Lindoso.