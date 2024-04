De olho na liderança, Grêmio visita o Bahia pelo Brasileirão

Com a confiança em alta, o Grêmio enfrenta o Bahia, neste sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contornando um momento de turbulência na temporada, durante o início da Libertadores e do Brasileirão, o Tricolor vem de três vitórias seguidas. Na competição nacional o momento é positivo. As vitórias contra Athletico-PR e Cuiabá alçaram os gremistas ao 5º lugar na tabela, apenas um ponto atrás dos líderes, o que faz com que a equipe de Renato Portaluppi siga sonhando com as primeira posições.



As vitórias consecutivas dão um fôlego para o restante da temporada. A instabilidade após o título gaúcho se dissipou com as boas atuações em sequência, com a defesa sendo protagonista. O Grêmio não sofre um gol desde a primeira rodada do Brasileirão, na derrota para o Vasco, por 2 a 1 em São Januário.

A notícia negativa para a defesa tricolor é o estado de Pedro Geromel, que foi diagnosticado com uma fratura no braço direito. O zagueiro foi substituido aos 35 minutos do primeiro tempo, contra o Estudiantes, e deve ficar de fora dos gramados por até dois meses. Com contrato até o fim de junho, não se sabe qual será o futuro do capitão gremista.



O Grêmio está invicto há seis confrontos contra os baianos. São quatro empates e duas vitórias — uma na Arena e outra na Fonte Nova. Para a partida deste sábado, Portaluppi deve mexer na equipe, pensando em preservar para os próximos jogos, já que terça-feira enfrenta o Operário-PR pela Copa do Brasil.

Gustavo Nunes pode voltar a ser titular após a boa atuação na argentina. Na zaga, Ely deve ser o substituto de Geromel. Fábio, Pepê e Soteldo devem ser preservados. O provável Grêmio em Salvador tem: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Zé Guilherme; Villasanti e Dodi; Nathan Fernandes, Cristaldo e Gustavo Nunes; JP Galvão.