Após a vitória na Argentina, Grêmio apresenta Edenílson e Rafael Cabral

Após a batalha na Argentina, onde o Grêmio venceu o Estudiantes por 1 a 0, pela 3ª rodada da Libertadores, Tricolor voltou a Porto Alegre com os três pontos na bagagem e a certeza de que está vivo na competição continental. Na partida mais importante do ano até então, o técnico Renato Portaluppi contou com uma atuação impecável da sua equipe em todos os setores. No dia seguinte ao duelo, a direção finalmente apresentou o volante Edenílson e o goleiro Rafael Cabral, que já treinavam com o grupo gremista. LEIA TAMBÉM: Grêmio vence o Estudiantes por 1 a 0 em La Plata e segue vivo na LibertadoresOs novos comandados de Renato Portaluppi vestiram a camisa do clube pela primeira vez e concederam entrevista coletiva. Rafael chega ao clube em troca com o Cruzeiro, que recebeu Gabriel Grando por empréstimo. O arqueiro tem contrato até o final do ano e tem opção de compra fixada junto ao clube mineiro. Edenílson chega em definitivo do Atletico-MG. Desejo antigo do treinador, o jogador assinou contrato por duas temporadas.Ex-jogador do Inter, o meia Edenílson confirmou que a conversa para jogar na Arena é antiga, com Portaluppi o consultando, inclusive quando ainda atuava no rival. “Nunca foi feito o convite diretamente, mas o Renato sempre comentou com companheiros e comigo que gostava do meu futebol e desejava contar com meu futebol”, disse o novo camisa 15. LEIA TAMBÉM: Estudiantes lança nota sobre casos de racismo em jogo contra GrêmioRafael Cabral chega ao clube disputando pela titularidade. Cabral, que assumiu a camisa 33 do Tricolor, tem Caíque e Marchesín como concorrentes. Sem um nome afirmado, a vantagem é para Marchesín, que atuou na vitória contra o Estudiantes, pela Libertadores, e está há três jogos sem ser vazado. Perguntado sobre a chance de ser o goleiro titular, Rafael afirmou que não pensa em furar a fila. “Quem está aqui é muito bom na sua função, são goleiros de de alto nível. Não posso falar se vou ser titular, agora é o momento de baixar a cabeça e trabalhar.” Com os novos reforços, o Grêmio já voltou aos trabalhos e agora a volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, no confronto contra o Bahia, no sábado, na Arena Fonte Nova às 18h30min.