Grêmio vence o Estudiantes por 1 a 0 em La Plata e segue vivo na Libertadores

Jogando a vida na Libertadores, o Grêmio superou os desfalques e bateu o Estudiantes pelo placar de 1 a 0, nesta terça-feira (23), no estádio Jorge Luis Hirschi, pela 3ª rodada da fase de grupos. Depois de perder as duas primeiras, o Tricolor se recuperou naquele que era apontado como o duelo mais difícil da chave, mostrando que está vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Além do clássico clima de decisão que se instaura nos confrontos entre brasileiros e argentinos no torneio continental, o primeiro tempo ficou marcado por muito equilíbrio em La Plata. O time de Renato Portaluppi entrou ligado e determinado a tomar conta das ações, mas esbarrou no ímpeto dos mandantes, que tiveram a mesma postura.

A chance mais expressiva dos argentinos ficou por conta de Javier Correa, aos 13 minutos, quando o atacante pegou a sobra de um chute bloqueado pela defesa e, de primeira, virou um voleio que passou por cima do travessão.

Já os gaúchos chegaram com Soteldo, aos 28. O camisa 7 recebeu de JP Galvão enquanto se infiltrava na grande área e bateu rasteiro, mas o zagueiro Romero bloqueou o que seria o primeiro gol da partida.

A primeira dor de cabeça para Portaluppi ocorreu ainda na primeira etapa. O comandante gremista viu o capitão Geromel deslocar o ombro e deixar o campo mais cedo. Ele recorreu ao contestado Rodrigo Ely para compor o miolo da zaga ao lado de Kannemann.

Na volta para a etapa complementar, os ataques se mostraram mais criativos. Primeiro, Correa passou por Ely no mano a mano e bateu com força pela esquerda, parando em Marchesin. Depois, Cristaldo recebeu com espaço e arriscou de longe, obrigando o goleiro Mansilla a fazer boa defesa.

Já aos 12, Cristaldo quase fez o gol que teria virado moldura. O argentino virou um voleio pela esquerda como manda o manual, mas a bola explodiu no travessão e se afastou da meta.

Melhores em campo, os visitantes levaram o pior dos baldes de água fria aos 21 minutos. Villasanti cometeu falta dura no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo, resultando na expulsão daquele que é visto como o ponto de equilíbrio da equipe no setor.

Mesmo assim, o baque não foi suficiente para tirar a postura e personalidade dos jovens que saíram do banco de reservas. Aos 30, em um contra-ataque fulminante, Gustavo Nunes disparou pela esquerda e cruzou para Nathan Fernandes empurrar para o gol vazio, abrindo o placar na Argentina.

Com a vantagem no marcado, o Tricolor fechou a casa. Todos atrás da linha da bola na tentativa de afastá-la da defesa, acionando os garotos na corrida. Sem grandes oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 50 minutos, para o alívio dos gaúchos, que respiram na Libertadores.

Estudiantes (0) Matías Mansilla; Eros Mancuso, Lollo (Méndez), Zaid Romero e Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez e José Sosa (Piatti); Thiago Palacios, Javier Correa (Carrillo) e Cetré. Técnico: Eduardo Domínguez.

Grêmio (1) Marchesín; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Fabio; Villasanti (expulso), Pepê e Cristaldo (Dodi); Galdino (Nathan Fernandes), JP Galvão (Gustavo Martins) e Soteldo (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).