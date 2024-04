Carlitos Tévez é internado após sentir fortes dores no peito

Carlos Tévez, de 40 anos, foi internado na terça-feira (23), devido a dores no peito. Ídolo do Corinthians e do Boca Juniors, o agora técnico do Independiente deu entrada no Hospital De La Trinidad, em San Isidoro, na região metropolitana de Buenos Aires. Inicialmente, fontes do Independiente negaram o fato à imprensa argentina. Mais tarde, o jornal argentino La Nación noticiou que o treinador estava no hospital, mas somente para fazer exames agendados.



Logo depois, o Independiente publicou um comunicado relatando que o treinador passou realmente por exames que não eram programados e que a busca pelo sistema de saúde foi devido a dores no peito. Os resultados foram satisfatórios. Tévez, porém, continuou no hospital para novas avaliações. O ex-jogador tem pressão alta.

LEIA TAMBÉM: Zubeldía é apresentado no São Paulo e fala em resgate do clube



"Nosso treinador, Carlos Tevez, deu entrada no Sanatório La Trinidad, em San Isidro, com dores no peito. Realizaram os estudos correspondentes e foram satisfatórios. Ele continuará com uma série de exames agendados com antecedência no âmbito de um check-up geral que normalmente é realizado. Ele ficará internado por precaução até que os estudos correspondentes sejam concluídos", publicou o clube sobre a situação do técnico.



Tévez assumiu o Independiente em agosto de 2023. Na época, a equipe de Avellaneda corria risco de rebaixamento, o que foi evitado com o ex-atacante. Nesta temporada, porém, o trabalho não é bem avaliado pelos torcedores. O Independiente ficou de fora do mata-mata da primeira fase do Campeonato Argentino, dois pontos atrás do Vélez Sarsfield, último classificado do Grupo A. "Nosso treinador, Carlos Tevez, deu entrada no Sanatório La Trinidad, em San Isidro, com dores no peito.. Ele continuará com uma série de exames agendados com antecedência no âmbito de um check-up geral que normalmente é realizado. Ele ficará internado por precaução até que os estudos correspondentes sejam concluídos", publicou o clube sobre a situação do técnico.Tévez assumiu o Independiente em agosto de 2023. Na época, a equipe de Avellaneda corria risco de rebaixamento, o que foi evitado com o ex-atacante. Nesta temporada, porém, o. O Independiente ficou de fora do mata-mata da primeira fase do Campeonato Argentino, dois pontos atrás do Vélez Sarsfield, último classificado do Grupo A.