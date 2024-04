Zubeldía é apresentado no São Paulo e fala em resgate do clube

Presente nas tribunas do estádio onde a equipe comandada pelo auxiliar Milton Cruz derrotou o Atlético-GO em Goiânia (3 a 0), pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (21), o argentino Luís Zubeldía foi apresentado nesta segunda-feira (22) como novo técnico do São Paulo. Em seu discurso, ele disse que chega para se adaptar ao clube e afirmou que o time vai brigar por títulos.

"Os objetivos são os mais altos possíveis. Claro que tem um trabalho, um processo, saber suportar os momentos difíceis, pois a temporada é muito grande. Quero contar com os jogadores em seu melhor nível. Vamos precisar de todos. Todos vão estar representando o São Paulo", afirmou Zubeldía.

Sua chegada coincide com um momento conturbado. Com apenas uma vitória em três partidas, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, Zubeldía disse estar tranquilo quanto ao início do trabalho.

"Conto com o apoio dos dirigentes, do departamento de futebol e com jogadores de características distintas. Tenho atletas para jogar com dois atacantes, com dois extremos, centrais em que posso contar com uma linha de dois ou de três homens na defesa", afirmou.

O calendário apertado também esteve na pauta da entrevista coletiva. Ao ser questionado se pretende priorizar alguma competição, o treinador deu a entender que a questão será estudada de acordo com o momento.

"A Libertadores é a obsessão de toda equipe grande como o São Paulo do mesmo jeito que a Liga dos Campeões é fundamental para os gigantes da Europa. Vamos trabalhar para poder conquistá-la, embora seja muito difícil. Assim como o Brasileiro, que também é um campeonato muito duro."

A necessidade de bons resultados, tanto para se recuperar no Nacional, como para melhorar sua posição no Grupo B da fase grupos da Libertadores (atualmente ocupa o segundo lugar com três pontos) não assusta o comandante argentino.

Sua estreia deve ocorrer no duelo com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, nesta quinta-feira, pelo torneio continental. "A primeira sensação é de felicidade pela equipe em que estou. Essa profissão exige uma preparação constante. Venho para um outro clube, de um outro país, e pronto para os desafios."