Leila Pereira chama Textor de 'idiota' e dispara: 'tudo começou nos 4 a 3 para o Palmeiras'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a falar sobre as acusações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, de que teria ocorrido manipulação de resultados no futebol brasileiro nas últimas temporadas. A executiva do clube paulista cobrou a apresentação de provas de corrupção e disse considerar as alegações "uma vergonha".

"Esse senhor, com o perdão da expressão, é um idiota. O que esse John Textor está achando é que o Brasil é uma bagunça e que as autoridades não tomam providência nenhuma. Para se coibir isso, acho que esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro", disse a mandatária do clube paulista durante o "Roda Viva", da TV Cultura.

Leila indicou ainda que o cartola do Botafogo não superou a virada do Palmeiras no jogo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. "Tudo começou nos 4 a 3 para o Palmeiras. Pode ter certeza. O clube (Palmeiras) está perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo. Aos 37 minutos um pênalti e, depois, a virada história de 4 a 3. Que manipulação tem aí?", questionou ela.

No início do mês, Textor apresentou relatório em que aponta manipulação de resultados no jogo entre Palmeiras x São Paulo, em que o time tricolor foi goleado por 5 a 0, em outubro de 2023. De acordo com o texto, ao menos cinco atletas são-paulinos teriam corrompido o jogo.

LEIA MAIS: Zubeldía é apresentado no São Paulo e fala em resgate do clube

"Um total de sete jogadores apresentaram desvios anormais em situações chave de marcação de gols, embora apenas cinco tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo", apontou o documento.

Na época, o São Paulo se pronunciou por meio de nota oficial e repudiou as "graves e infundadas" alegações. Nesta segunda-feira (22), Leila também falou sobre isso. "Que manipulação tem quando a gente vence o São Paulo por 5 a 0? Quando o São Paulo entregaria um jogo para seu arquirrival? Acho que ele (Textor) é um louco", afirmou a presidente.

Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga manipulação de jogos e apostas esportivas no futebol brasileiro, o mandatário reafirmou as alegações e, segundo o senador Jorge Kajuru, apresentou "indícios importantíssimos" durante a reunião.