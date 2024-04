Bruno Rodrigues avança na recuperação e treina no gramado no Palmeiras

A comissão técnica do Palmeiras recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (21). Um dos reforços para a temporada, o atacante Bruno Rodrigues avançou em seu processo de recuperação física e fez um treino leve no gramado da Academia de Futebol, em São Paulo. Ainda não há prazo definido para o seu retorno ao time.

Bruno Rodrigues fez uma atividade leve no gramado na companhia de jogadores da base e também na presença de Dudu, outro atleta que está em processo de reabilitação. De acordo com o clube, ele passará a ter um cronograma individual para voltar aos poucos às atividades com bola.

A presença no gramado mostra mais uma passo na recuperação do atleta, contratado pelo alviverde paulista para a atual temporada. Rodrigues chegou ao clube no início deste ano e disputou apenas duas partidas porque sofreu uma grave lesão no joelho direito durante partida do Paulistão, no fim de janeiro.

Ele foi submetido a uma artroscopia e, inicialmente, seu processo de recuperação tinha prazo de quatro a cinco meses. Assim, na melhor das hipóteses, ele estaria em condições de voltar a jogar em maio. O Palmeiras não apresentou atualizações sobre a previsão de retorno do jogador.