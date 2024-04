Estudiantes x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando vencer para seguir vivo na Libertadores, o Grêmio visita o Estudiantes-ARG, nesta terça-feira (23), às 19h, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Após um início ruim, o Tricolor se encontra em uma posição delicada na competição, na lanterna do Grupo C, com duas derrotas em duas partidas. Para reverter a situação, a equipe de Renato Portaluppi busca os três pontos na casa de um forte rival para seguir com perspectivas de classificação para o mata-mata.

O Tricolor vem de um bom momento após duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o que devolveu a confiança para o Tricolor em busca de uma mudança no cenário na Libertadores, já que ainda não pontuou na competição. Para a decisão em La Plata, o técnico Renato Portaluppi terá que improvisar na hora de escolher o onze inicial, já que não tem nenhum lateral-esquerdo disponível no elenco profissional. A tendência é que Fábio seja o escolhido para a posição.



Com uma defesa sólida e com veteranos na liderança técnica, o Estudiantes conta com o apoio da torcida e com o bom momento que vive. Campeão da Copa da Argentina, o clube quatro vezes campeão da América encara a partida contra o grêmio como a oportunidade perfeita de eliminar um adversário direto ao título logo na fase de grupos. Com apenas quatro derrotas em 19 jogos em 2024, a equipe do técnico Eduardo Domínguez aposta no sistema defensivo para frear o ímpeto gremista.