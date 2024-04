Mascherano diz por que Real Madrid e Barcelona é diferente dos outros clássicos

Javier Mascherano encerrou sua carreira com muita bagagem internacional. O ex-jogador, que disputou clássicos de peso em quatro países diferentes, opinou sobre o que torna Real Madrid contra Barcelona diferente dos demais.

O argentino já atuou em clássicos como Corinthians e Palmeiras, Boca Juniors e River Plate e Liverpool e Everton. Ele começou a carreira no River, passou pelo Brasil no alvinegro paulista e depois foi para a Inglaterra antes de desembarcar na Espanha.

Mascherano justificou que a rivalidade no El Clásico espanhol fica maior porque são dois clubes de cidades diferentes se enfrentando. O fator geográfico também entra em cena com o "embate" entre duas das maiores metrópoles do país.

Soma-se a isso o fato de Real e Barça serem os maiores clubes do país, o que apimenta ainda mais competição dentro e fora de campo. No caso da Argentina, os dois principais clubes são de Buenos Aires, e o Brasil possui outros clássicos no nível do Dérbi paulista.

"No caso de Barça x Real Madrid, há uma diferença de outros clássicos que joguei. Não só por serem os maiores da Espanha, mas há uma rivalidade que se enfrentam duas cidades. Tudo o que rodeia essa partida é muito maior. Por ser em cidades diferentes, acho que faz que a rivalidade seja maior. Por exemplo, o rival do Corinthians é o Palmeiras e o do River é o Boca, mas são da mesma cidade", disse Mascherano, à reportagem.