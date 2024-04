Athletico-PR x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Valendo os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Inter vista o Athletico-PR neste domingo (21), às 16h, pela 3ª rodada da competição, na Ligga Arena. Vindo de duas vitórias, contra Bahia e Palmeiras, o Colorado chega com moral para um árduo desafio em solo paranaense, que costuma ser marcado pela polêmica dos gramado sintético. A transmissão fica por conta da RBS TV e TNT Sports.

Pensando na sequência da temporada, o técnico Eduardo Coudet deve poupar jogadores mais experientes do duelo com o Furacão, por conta do gramado. O técnico argentino conta com três atividades no CT Parque Gigante para definir quem compõe o time titular. O último deles neste sábado (20), antes do embarque para Curitiba.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR - Bento; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick e Fernandinho; Julimar (Alex Santana), Canobbio e Cuello; Mastriani (Pablo). Técnico: Cuca.

Inter - Rochet; Bustos, Igor Gomes, Vitão (Robert Renan) e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Gustavo Prado, Mauricio e Wanderson (Wesley); Borré (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva. VAR: Marcio Henrique Gois.

Serviço Athletico-PR x Inter

Local: Ligga Arena;

Data e hora: Domingo (21), às 16h;

Transmissão: RBS TV e TNT Sports.