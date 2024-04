Palmeiras x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No seu primeiro grande jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Palmeiras nesta quarta-feira (17), às 20h, na Arena Barueri, pela 2ª rodada da competição. O confronto reúne dois candidatos ao título logo cedo, mas o Colorado chega desfalcado, já que Alan Patrick, Aránguiz e Valencia seguem fora por lesão. A transmissão fica por conta do Premiere.

Apesar de contar com a vantagem do mando de campo, o Alviverde não estará em casa. Por conta de um conflito de datas com shows no Allianz Parque, a direção precisou mover o duelo para Arena Barueri. Do lado dos gaúchos, o alívio está em não jogar no gramado sintético, associado a diversas lesões no futebol brasileiro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Estêvão (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Thiago Maia (Bruno Gomes), Mauricio e Wanderson; Wesley e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta. VAR: Wagner Reway.

Serviço Palmeiras x Inter

Local: Arena Barueri;

Data e hora: Quarta-feira (17), às 20h;

Transmissão: Premiere.