Depois de voltar a vencer, Inter tem dura sequência de jogos fora

Ainda que sob certa desconfiança pelo momento conturbado que vem passando, o Inter ganhou, ao virar sobre o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, o respiro necessário para uma sequência de pedreiras. Primeiro, o Colorado se prepara para encarar o Palmeiras em São Paulo, nesta quarta-feira (15), pela 2ª rodada da competição. Na sequência, visita o Athletico-PR, também pelo Nacional, e por fim, vai ao Equador para enfrentar o Delfín pela Sul-Americana. Tudo isso no recorte de oito dias.

Contra o alviverde paulista, um dos grandes candidatos ao título brasileiro, a expectativa é de uma partida de superação. Um resultado positivo afastaria de vez a crise instaurada no Beira-Rio pela queda precoce no Gauchão.

Para isso, Eduardo Coudet tem duas sessões de treino e algumas dores de cabeça para montar o time titular. Depois de folgar no domingo, o grupo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante. Enquanto Aránguiz, Alan Patrick e Valencia seguem fora por lesão, Thiago Maia está sob observação do departamento médico. O volante saiu no intervalo do duelo com o tricolor baiano, alegando dores na panturrilha, e é dúvida para quarta.

Por opção técnica, Chacho pode fazer uma mudança importante no time que encara os paulistas. Nos dois últimos jogos, Wesley se credenciou à disputa por uma vaga no onze inicial. Caso opte por mais mobilidade e velocidade para aproveitar os espaços no contra-ataque, o comandante colorado deve utilizá-lo no lugar de Lucca, deixando Maurício mais perto de Borré. Alario, figura de referência no comando do ataque, é outra alternativa.

Fora das quatro linhas, a segunda ficou marcada por um forte pronunciamento do presidente Alessandro Barcellos. Através do X (antigo Twitter), o mandatário colorado se demonstrou incomodado com a escolha da arbitragem para a partida com o Palmeiras.

Primeiro, ele destacou que o VAR estará a cargo de Wagner Reway, que teve uma atuação polêmica na 1ª rodada, em Flamengo x Atlético-GO. Por fim, Barcellos criticou a escolha da CBF por um árbitro estreante no Campeonato Brasileiro. “Nossa visão é de que na Série A do Brasileiro temos que ter mais excelência e menos experiências. Vamos torcer para que seja isso que entre em campo”, escreveu o presidente. Lucas Paulo Torezin terá o apito em mãos na Arena Barueri.