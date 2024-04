De virada, Inter derrota o Bahia por 2 a 1 e afasta crise do Beira-Rio

A primeira das 38 finais prometidas pela diretoria colorada foi vencida. Com gols de Wesley e Fernando, o Inter derrotou o Bahia, de virada, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Brasileiro de 2024, na noite de sábado, no Beira-Rio. Agora, o próximo compromisso colorado na busca pelo tetra será fora de casa, diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira.

Em meio a um princípio de crise, causado pela sequência de quatro jogos sem vitória (incluindo os que culminaram na eliminação no Gauchão), apenas 22 mil torcedores compareceram à estreia na competição vista como prioritária do ano. E os presentes externaram sua insatisfação com a fase do time. Antes do apito inicial, durante o primeiro tempo e, principalmente, na saída para o intervalo, foram diversos as vaias proferidas pelo torcedor.

Isso porque o Inter parecia repetir o mesmo filme dos últimos jogos: muita troca de passes e pouca efetividade na finalização. Durante a primeira etapa, ambas as equipes levaram perigo. Os colorados aos 17, em cabeceio de Thiago Maia e, aos 22, em finalização de Borré defendida por Marcos Felipe. Já os baianos viram Everton Ribeiro finalizar rente à trave de Rochet aos 26 e, no lance seguinte, Jean Lucas sair cara a cara com o uruguaio e parar na defesa de Rochet.

Foi quando o torcedor resolveu pegar junto que o Inter demonstrou resquícios do futebol apresentado no início do ano. Com pressão dos atacantes, rápidas triangulações e iniciativas pessoais, o Colorado encaixotou o Bahia, que quase não conseguia sair do campo de defesa.

Contudo, na única oportunidade que teve, o Bahia não desperdiçou: aos 24 minutos, Biel chutou desviado e enganou Rochet: 1 a 0.

Para o alívio da torcida vermelha, os baianos mal tiveram tempo de comemorar. Três minutos depois, uma cobrança de lateral passou por Maurício, enganou a marcação e encontrou Wesley livre na área. Ele tocou por entre as pernas de Marcos Felipe e empatou.

Aos 37, o Colorado virou o marcador, após a cobrança de escanteio pela direita. Fernando, um dos destaques do jogo, subiu mais alto que todos e cabeceou com força, Marcos Felipe chegou a tocar na bola, mas nada pôde fazer.

O Inter, que agora chega a seu 15º jogo de invencibilidade, se reapresenta na tarde de hoje, visando o confronto contra o atual campeão, Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena Barueri.