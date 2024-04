Inter visita o Palmeiras na primeira prova de fogo do Brasileirão

Se no começo do ano o discurso já era de foco total no Campeonato Brasileiro, o Inter foi agraciado pela tabela com uma prova de fogo logo na 2ª rodada da competição. Nesta quarta-feira (17), às 20h, o Colorado visita o Palmeiras na Arena Barueri com a missão de seguir vencendo depois de virar sobre o Bahia na estreia.

A partida vale aos comandados de Eduardo Coudet um credenciamento na bola ao título nacional. O Alviverde é bicampeão brasileiro e vem de três vitórias seguidas, que se somam à conquista do Paulistão. Em seus domínios, o time de Abel Ferreira ainda não perdeu em 2024. São sete vitórias e um empate entre Estadual e Libertadores da América.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira, no CT Parque Gigante, a delegação colorada vai a São Paulo com três desfalques de peso. Alan Patrick, Aránguiz e Valencia seguem fora por lesão. Além disso, a expectativa é de que Chacho mude algumas peças em relação ao jogo com o tricolor baiano. O técnico argentino deve priorizar a combatividade e as escapadas em velocidade.

Para isso, ele pode ir a campo com Rochet; Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Gomes (Thiago Maia), Mauricio e Wanderson; Wesley e Borré.

Visando mais uma alternativa para a defesa, a comissão técnica vem trabalhando para que Robert Renan recupere seu espaço. O jovem de 20 anos ainda não foi relacionado depois de perder o pênalti decisivo que eliminou o Colorado do Gauchão.

É de entendimento do clube que o atleta é um ativo importante e precisa voltar aos gramados. Foi esse o tom das palavras do diretor esportivo Magrão após a estreia no Nacional. Com três jogos em sequência fora de casa — Palmeiras, Athletico-PR e Delfin, do Equador —, o defensor deve ganhar minutos antes de voltar ao Beira-Rio. A expectativa é que ele responda com boas atuações para amenizar as vaias do torcedor.

Do outro lado, a provável escalação dos paulistas conta com Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Estêvão (Lázaro).

No entanto, mandantes não estarão de fato em casa. Por conta de um choque de datas com a agenda de shows no Allianz Parque, a partida precisou ser realocada para a Arena Barueri. Os gaúchos comemoram, já que o gramado do estádio não é sintético, ao contrário do palco alviverde.