Tocha olímpica é acesa na Grécia a 100 dias dos Jogos de Paris-2024

A chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 foi acesa na manhã desta terça-feira no sítio arqueológico de Olímpia, o berço dos antigos Jogos Olímpicos. Enquanto o sol nascia no Brasil, por volta das 5h30 (horário de Brasília), começava também o revezamento da tocha.

, nos Jogos do Rio. Em Tóquio, marcado inicialmente para 2020, a pandemia causou o adiamento da competição. Depois, em 2021, a cerimônia ocorreu sem público, bem diferente desta terça-feira, em que espectadores foram em massa ao local histórico.No ensaio realizado na véspera, tudo deu certo com o acendimento a partir de um espelho que refletia os raios solares. Na cerimônia, porém, as nuvens dificultaram, e foi preciso apelar para o plano B, uma chama auxiliar que acendeu a tocha.O sítio arqueológico de Olímpia é composto por diferentes estruturas antigas, em homenagem a deuses da mitologia grega. A cerimônia foi realizada diante das ruínas do templo de Hera, deusa das mulheres e da família., considerado o deus supremo na mitologia grega, eO revezamento começou, como é tradicional, com um atleta grego., campeão olímpico em Tóquio, iniciou o circuito com a tocha e um ramo de oliveira, que simboliza a paz. Em seguida, ele passou a chama para a nadadora francesa Laure Manaudou, campeã olímpica nos 400 metros livre em Atenas-2004.