Tsitsipas volta a figurar no Top 10 do ranking e Djokovic se mantém na liderança

O Masters 1000 de Monte Carlo recolocou Stefanos Tsisipas nos holofotes do tênis. A conquista do torneio monegasco neste domingo, sobre Casper Ruud, evidenciou as qualidades do tenista grego no saibro e o alçou do 12º posto para a sétima colocação no ranking da ATP.



Com o título, ele somou 820 pontos e aparece agora atrás do próprio Ruud, que com o vice-campeonato, contabilizou 560 pontos. Eliminado nas semifinais da competição pelo rival norueguês, Djokovic também não tem muito o que lamentar em relação a lista dos melhores. Apesar da derrota para Ruud, ele aumentou a sua pontuação e agora tem 10.035 contra 8.750 de Jannik Sinner, segundo colocado.

Carlos Alcaraz vem logo atrás, seguido de Daniil Medvedev e Alexander Zverev em quinto lugar. Completando a lista dos dez primeiros colocados, Andrey Rublev, da Rússia, surge em oitavo. O polonês Hubert Hurkacz e o búlgaro Grigor Dimitrov fecham a lista dos dez melhores tenistas do mundo.



Tsitsipas espera agora dar sequência ao bom momento, principalmente pelo seu histórico de campanha para obter o troféu em Mônaco. Para chegar ao título, ele superou três adversários qualificados no top-10. Venceu Zverev (5º) nas quartas de final, bateu Sinner (2º) na semi e foi campeão em cima de Ruud (10º).



Entre os brasileiros, o paranaense Thiago Wild perdeu uma posição no ranking e agora ocupa o 67º lugar. Ele estreou na madrugada desta segunda-feira no ATP 250 de Bucareste e, num jogo que durou 3h16, superou o italiano Luca Nardi, atual 81 do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7-5) e 7/6 (7-2). Já nas duplas, Marcelo Melo, que ficou com o vice-campeonato ao lado de Alexander Zverev no Masters 1000 de Montecarlo, ganhou 600 pontos e aparece no ranking na 34ª posição.