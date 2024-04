Alex Poatan nocauteia Hill e mantém cinturão

O fã de MMA que esperou até as 2h30 da manhã deste domingo pode ter ficado decepcionado ou eufórico. Só não decepcionado ou surpreso. Alex "Poatan" Pereira fez o que sabe fazer de melhor: o brasileiro de 36 anos nocauteou o americano Jamahal Hill (nº 1 do ranking) e manteve o cinturão dos meio-pesados (até 93 quilos). A luta foi o evento principal do icônico UFC 300, realizado em Las Vegas.

Restava 1min46 para o fim do primeiro round quando o árbitro Herb Dean interrompeu a luta. Poatan, cirúrgico, só precisou de um golpe para fazer Hill ir à lona. Os dois oponentes começaram o duelo cautelosos, se estudando.

O americano sabia o quanto a mão do brasileiro era perigosa. O paulista natural de São Bernardo do Campo alternou entre chutes baixos e jabs na barriga para fazer Hill abaixar a guarda - já usou essa estratégia antes, quando nocauteou Sean Strickland. Poatan soube a hora de atacar e, quando sua mão encontrou o queixo do rival, o resultado não podia ser outro.



O juiz até tentou interromper a luta devido a um chute de Hill nas partes íntimas, mas Poatan simplesmente ignorou o árbitro que logo se afastou. Instantes depois, o brasileiro acertou seu cruzado característico no queixo de Hill, que caiu sem saber o que estava acontecendo.

Começou então uma chuva de golpes com a esquerda, sua "mão de pedra", fazendo o combate ser interrompido definitivamente. Sem quase derramar suor no octógono, Poatan se levantou e fez um gesto zombando de Hill, esticado no chão e tentando recobrar a consciência.

O card principal do centenário evento também contou com o confronto entre as chinesas Zhang Weili e Xiaonan Yan, no peso palha (até 52,1 kg). O duelo quase acabou ainda no primeiro round, com Zhang Weili mantendo seu cinturão. Max Holloway, no último segundo de luta, despachou Justin Gaethje para ficar com o título de "cara mais durão" e bônus de R$ 3 milhões.

Charles do Bronx foi o único brasileiro a ser derrotado. Ele perdeu para Arman Tsarukyan, em um embate bastante equilibrado, que teve decisão dividida por parte dos juízes. Bo Nickal vs Cody Brundage abriram os trabalhos.

Nos cards preliminares, Deiveson Figueiredo deu um mata-leão para vencer Cody Garbrandt, enquanto as compatriotas Jéssica "Bate-Estaca" Andrade e Marina Rodriguez mediram forças, com vitória para a primeira. Renato Moicano despachou Jalin Turner e Diego Lopes venceu Sodiq Yusuff.