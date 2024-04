Chuva altera programação do STU em Porto Alegre

O mau tempo e a manhã chuvosa alteraram a programação no segundo dia STU National em Porto Alegre neste sábado (13), na pista do trecho 3 da Orla do Guaíba. As atividades previstas para começar às 9h foram suspensas no período da manhã e retomadas a partir da tarde, com as baterias do masculino nas modalidades park e street. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Os ingressos para assisitir o STU são gratuitos e podem ser reservados no site www.sympla.com.br. Pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Centro de Reabilitação Educandário São João Batista.



A partir das 16h, ocorre o URB Music Tour, com ingresso pagos, encerrando o sábado com muita música no palco montado ao lado da pista.



Os shows ocorrem em frente ao Skate Park da Orla. Entre as atrações confirmadas estão a cantora Dandara Manoela, o grupo Planet Hemp e o rapper Criolo. Os ingressos estão disponíveis via da plataforma Sympla.