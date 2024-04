Decisão geopolítica da China definirá se brasileira vai às Olimpíadas

Amanda Schott está com o futuro nas mãos da geopolítica da China. Ela não conseguiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris pelo ranking mundial do levantamento de peso e agora depende de uma realocação. Cada país só pode mandar um limite de três mulheres e três homens a Paris na modalidade, mas a China teve a líder do ranking mundial em todas as cinco categorias femininas. Em duas, terá que abrir mão da medalha de ouro.