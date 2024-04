Prova em Paris 2024 pode ser cancelada por qualidade da água do rio Sena

A prova de maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 pode ser cancelada devido à possibilidade de as chuvas afetarem a qualidade da água do rio Sena, onde a competição será realizada. O presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, afirmou que um plano de contingência está sendo elaborado, podendo incluir o adiamento da prova para mais tarde nas Olimpíadas.

"Nós sabíamos que seria um desafio. Há uma decisão final em que não poderemos nadar [se a federação decidir assim]. Faz parte das regras da Federação Internacional. É o que queremos evitar, claro", reconheceu Estanguet durante o Sport Accord.

Uma diretriz europeia de 2006 e as federações de natação e triatlo estabelecem os limites máximos de qualidade da água e concentração de duas bactérias indicativas de contaminação fecal para permitir o desenrolar das provas.

A ONG Surfrider Foundation alertou para o estado das águas do rio Sena, com base em amostragens do líquido durante seis meses de coleta, mostrando que treze das 14 medições realizadas ficaram "acima ou muito acima" dos limiares recomendados para banhos.

As análises realizadas pela Surfrider, em colaboração com o laboratório Eau de Paris e Analy-Co, mostram concentrações acima das aceitáveis. Sendo de E. coli superiores a 1.000 UFC/100 ml e de enterococos, 500 UFC/100 ml. O Sena deve sediar as provas de triatlo e de maratona aquática. Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano.