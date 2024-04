Vasco x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando dar uma resposta após a derrota em casa na Libertadores para o Huachipato e a péssima campanha no início da competição continental, o Grêmio visita o Vasco, neste domingo (14), às 16h no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o título gaúcho e a oscilação na Libertadores, a equipe de Renato Portaluppi enfrenta instabilidade, mas tem na estreia do Brasileirão uma boa oportunidade de reverter a situação e inflar a confiança do torcedor no restante da temporada.

Com dúvidas na defesa, o Grêmio deve ter cinco trocas com relação a equipe que começou contra o Huachipato no meio de semana. Mayk é desfalque confirmado, após sofrer uma lesão na coxa. Cuiabano e Fábio disputam a titularidade na lateral-esquerda. Pepê, Gustavo Nunes e Pavon retornam ao time depois começarem como reservas na Libertadores. Kannemann, que nem relacionado foi na última partida, também volta. No ataque, o destaque é para o artilheiro Diego Costa, que será titular no Rio de Janeiro.



Sem disputar uma partida oficial desde 17 de março, quando foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco vai para a estreia do Campeonato Brasileiro com um desfalque importante. Dimitri Payet sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito e fica de fora da partida. Na ausência do francês, o atacante Pablo Vegetti é a referência técnica do Cruzmaltino.