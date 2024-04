Problemas na defesa provocam mudanças no Grêmio para a estreia no Brasileirão

A péssima campanha no início da Libertadores levanta dúvidas sobre o potencial do Grêmio para o restante da temporada. As duas derrotas nas primeiras rodadas da competição continental fazem com que o time chegue para a abertura do Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), às 16h, contra o Vasco, em São Januário, com algumas incertezas. Atuações individuais abaixo do esperado e lesões fazem com que a defesa tricolor seja o principal alvo de criticas.

O time que irá estrear contra o Vasco inicia questionado pelo gol. Marchesín e Caíque não passam a segurança desejada neste início de ano. O argentino foi titular nas duas partidas da Libertadores e, por mais que não tenha sido responsável direto pelas derrotas, não agradou a torcida. Mesmo assim, ele deve ganhar sequência na meta e tende a ser titular.



A dupla de zaga histórica com Geromel e Kannemann não vive seu melhor momento, mas as reposições no elenco não são convincentes. Rodrigo Ely desde que chegou ao clube não se afirmou. Natã Felipe e Gustavo Martins ganharam poucos minutos, e com Bruno Uvini vendido para o Vitória, as alternativas são cada vez mais escassas.

As lesões de Maik e Reinaldo criaram mais um problema na defesa. As opções para a lateral-esquerda é Cuiabano, que voltou recentemente de lesão, o garoto Wesley Costa e o lateral-direito Fábio, improvisado na função. Apenas João Pedro é uma unanimidade na lateral-direita.



O meio-campo parece estar definido para a temporada. Villasanti, Pepê e Cristaldo estão afirmados e seguem na equipe. No ataque, Portaluppi encontrou um protagonista em Diego Costa, com seis gols em sete jogos. Além do centroavante, o ataque conta com Soteldo, Pavón, Gustavo Nunes e Nathan Fernandes como boas opções ofensivas e disputam duas vagas, com Pavón e Gustavo puxando a fila, já que devem ser titulares no Rio de Janeiro.

A provável onze inicial para domingo tem Marchesín, João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano (Wesley Costa); Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Gustavo Nunes e Diego Costa.