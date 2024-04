Inter x Bahia: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando voltar ao caminho das vitórias, o Inter recebe o Bahia neste sábado (13), às 18h30min, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Vindo de quatro empates consecutivos, o time comandado por Eduardo Coudet passa por um momento turbulento na temporada, e precisar contornar a desconfiança do torcedor para começar a competição com o pé direito. A transmissão fica por conta do Premiere.

Com os desfalques de Alan Patrick e Valencia, por lesão, o Colorado vai a campo com algumas mudanças no time titular, que devem dar o indício de qual será a escalação ideal de Chacho nas primeiras rodadas. Isso porque os dois homens de frente devem ficar fora por cerca de um mês.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando; Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Borré e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Bahia - Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Biel (Juba). Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem: Rodrigo Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Bezerra Júnior e Luís Carlos Franca Costa. VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral.

Serviço Inter x Bahia

Local: Beira-Rio;

Data e hora: Sábado (13), às 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: Os valores dos bilhetes variam de R$ 18,00 a R$ 140,00 para sócios e R$ 45,00 a R$ 240,00 para não sócios. Já os ingressos na área do Coração do Gigante estão disponíveis de forma online e física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo.