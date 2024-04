Brasileirão é obsessão e Inter inicia caminhada com missão de afastar crise

Climas hostis e cenários de crise pautam o Inter ao longo dos últimos anos. Eliminações traumáticas se somam a atuações apáticas e, de tempos em tempos, a empolgação da torcida se transforma em revolta. É assim que chega o Colorado para receber o Bahia neste sábado (13), às 18h30min, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

O torcedor volta ao Beira-Rio três dias depois do empate sem gols com o Real Tomayapo, pela 2ª rodada da Sul-Americana. O tropeço frente aos bolivianos foi o estopim para que o clima no estádio fosse por água abaixo.

Os primeiros 45 minutos foram de silêncio total por parte das torcidas organizadas, em protesto aos resultados recentes. Vale destacar que o Colorado empatou os últimos quatro jogos, mas perdeu apenas um em 2024 - 2 a 1 para o Guarany de Bagé no Gauchão. Após o confronto, uma reunião entre os líderes das organizadas e os dirigentes colorados ocorreu na sala de entrevistas coletivas.

Apesar do vestiário pesado e a grande repercussão pelo mau momento dentro de campo, o foco do grupo de jogadores na reapresentação está no duelo com o tricolor baiano. A preparação se iniciou nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, com os primeiros 15 minutos abertos para a imprensa. Nesta sexta, o técnico Eduardo Coudet define a escalação com algumas dores de cabeça, na última atividade antes da partida.

Toda a equipe tem suas referências técnicas, e apesar de contar com um elenco encorpado, o comandante argentino está sem as suas duas. Valencia e Alan Patrick desfalcam o time por um mês. O primeiro teve um regresso no tratamento de sua lesão no pé direito, enquanto que o camisa 10 sofreu uma lesão muscular contra o Tomayapo.

Mesmo lidando com desfalques, poupar algumas peças no torneio continental entregam escolhas de Chacho para o final de semana. O Brasileiro é tratado como obsessão desde janeiro e, por este motivo, pode se esperar o cenário se repita em outras ocasiões ao longo da temporada.

Para retomar o caminho das vitórias, o Inter deve ir a campo com Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Borré e Alario. A boa notícia é que Aránguiz está respondendo bem depois de ser recuperar de um procedimento no olho, que o tirou dois últimos compromissos. Ele deve recuperar seu posto entre os titulares e assumir um papel de mais protagonismo por conta das ausências no ataque.

Já os comandados de Rogério Ceni vem à Capital com Marcos Felipe; Arias, Kanu, Victor Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Biel no provável onze inicial.

Ainda nesta quinta-feira, o clube oficializou a saída de Carlos de Pena, que acertou uma rescisão amigável para se juntar ao Bahia até o final de 2024.