Inter empata com Real Tomayapo pela Sul-Americana e acaba vaiado

A torcida colorada segue sem celebrar uma vitória. Nesta quarta-feira (10), o Inter empatou com o Real Tomayapo, da Bolívia, em 0 a 0, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Com um time misto, o Colorado até teve volume de jogo, mas não conseguiu romper a retranca boliviana e segue em busca dos primeiros três pontos na competição. Com o empate, a equipe de Eduardo Coudet soma dois pontos em duas partidas no Grupo C. Este é o quarto jogo seguido que o Inter não vence. Após o apito final, as vais foram inevitáveis.

Com as lesões de Aránguiz e Valencia, o time titular estava fadado a alterações en relação ao time considerado ideal. Coudet mandou a campo uma equipe alternativa, principalmente na defesa. Bernabei, Thiago Maia e Borré fizeram suas estreias no Beira-Rio, com destaque para o atacante colombiano.



Sabendo da força do Inter, o Tomayapo montou uma retranca para frear o ímpeto do ataque colorado, o que fez com que o primeiro terço da etapa inicial não tivesse muita emoção. Justamente na marca de 15 minutos, Thiago Maia tentou duas vezes de longe, sem sucesso.



Um erro na saída de bola colorada causou calafrios na torcida, mas a chance não foi aproveitada pelos bolivianos. Aos poucos, a arquibancada demonstrou sua insatisfação com o primeiro ensaio de vaias. Criando pouco, o único escape ofensivo era nos cruzamentos para a área.



O Inter só foi ter uma boa chance aos 40, quando Thiago Maia tentou de longe e parou no goleiro. Na sequência Borré até marcou, após cobrança de escanteio, mas o gol foi invalidado por um toque de mão do atacante.



A diferença técnica entre as duas equipes era evidente. Em 45 minutos de jogo, o Tomayapo teve apenas 52 passes certos, cinco vezes menos que os donos da casa. O domínio da partida era total do Inter, mas decisões erradas no terço final do campo aumentaram a irritação da torcida, que viu o placar ir em branco para o intervalo.



O Inter voltou para o segundo tempo com Bustos e Mauricio, buscando mais velocidade pelos lados. Alan Patrick saiu lesionado, mas não impediu o ataque colorado de começar a trabalhar. Em um lançamento longo, Mercado encontrou Borré livre dentro da área, que cabeceou e parou na grande defesa de Galindo. Em seguida, Bustos cruzou e Borré disputou com o goleiro, que subiu e deixou a bola escapar das mãos em direção o gol, mas o árbitro marcou falta do atacante.



A pressão era gigante. Wesley teve a chance para abrir vantagem, após passe açucarado de Bernabei, e não conseguiu empurrar para o gol. O bombardeio continuou com Lucca de cabeça, que obrigou Galindo a fazer um milagre. Hugo Mallo também teve oportunidade e chutou por cima.

A retranca boliviana seguia intacta. A trave salvou o Tomayapo após cabeçada de Lucca, nos minutos finais. Mesmo com um enorme volume no segundo tempo, o Inter não rompeu o cadeado da defesa boliviana e anotou a quarta partida sem vencer. Agora, a equipe foca na estreia do Brasileirão, contra o Bahia, sábado, em Salvador, onde deve ter força máxima em busca dos primeiros três pontos na competição.

Inter 0 Rochet; Hugo Mallo, Igor Gomes (Bustos), Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Wanderson), Bruno Henrique, Alan Patrick (Lucca) e Wesley (Gustavo Prado); Borré e Alario (Maurício). Técnico: Eduardo Coudet.



Real Tomayapo 0 Galindo; Justiniano, Rioja, Cantillo, Padilha; Sergio Villamí (Avilez), Alcaraz, Orellana, Tomianovic (Hernández); Noble (Jaime Villamíl) e Graneros. Técnico: Cristián Arán.



Árbitro: Christian Ferreyra (PER).